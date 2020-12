A Prefeitura de Belo Horizonte informou nesta quinta-feira (3) que as obras nas Vilas Cemig e Alto das Antenas, na região do Barreiro, estão em fase de conclusão. Com aproximadamente 90% do serviço já executado, foram realizadas 494 remoções de famílias que saíram de áreas de risco e foram reassentadas em locais seguros.

As intervenções, realizadas pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), são para minimizar ao máximo os riscos em áreas de deslizamento, além de melhoria no acesso a serviços públicos para aproximadamente 7,4 mil moradores.

Conforme a Urbel estão em construção 232 unidades habitacionais com o tratamento de encostas, implantação de áreas verdes, praças, serviços de esgoto e redes de água, recuperação de becos e abertura de vias.

Essas obras contribuem para a eliminação do risco geológico das moradias e também a melhoria na insalubridade, com a implantação de rede de esgoto e água; além de criar acesso e melhorar a mobilidade das famílias. A previsão é de que as obras sejam finalizadas em março de 2021.

O Programa Vila Viva Vila Cemig e Alto das Antenas conta com cerca de R$ 74,7 milhões provenientes do Programa Pró-Moradia, do governo federal e da PBH.