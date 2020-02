Motorista de Belo Horizonte devem ficar atentos para alterações no trânsito neste domingo (2). Obras de manutenção na rede de esgoto serão realizadas pela Copasa na capital. Devido às intervenções, é recomendado cautela a condutores e pedestres que forem transitar pelos locais.

Parte das pistas serão interditadas para que os trabalhos seja realizados. Ao todo, são sete intervenções. No sábado, a companhia de abastecimento já havia feito algumas intervenções.

Confira a relação de endereços:

Domingo (2)

Rua Dos Guaranis, 06, no Centro, manutenção em ligação de esgoto

Rua Dos Guaranis, s/n, esquina com a rua Dos Tupinambás no Centro, manutenção em PV

Avenida Alvares Cabral,1081, no bairro de Lourdes, manutenção em rede de esgoto

Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 250, no bairro Nova Gameleira, manutenção em PV

Rua General Andrade Neves, 11, no bairro Gutierrez, manutenção em PV

Rua Tompson Flores, 135, no bairro Gutierrez, correção de abatimento de esgoto

Avenida Silva Lobo, 1860, no bairro Nova Granada, correção de abatimento de esgoto