Um trecho da Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai ser interditado nesta quarta-feira (5), a partir das 10h, para retomada das obras da Trincheira do Bernardo Monteiro, que estavam suspensas desde 15 de dezembro.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (Transcon), um desvio será feito no sentido BH, na altura do bairro Bernardo Monteiro.

Para seguir para a capital mineira, os motoristas deverão contornar a Via Expressa, virar à direita no canteiro de obras da trincheira em construção e seguir o pavimento rígido até retornar à Via Expressa.

A Trincheira do Bernardo Monteiro faz parte do conjunto de obras da Via das Indústrias, que vai conectar a Via Expressa à BR-381. A previsão, conforme a Transcon, é que as obras sejam concluídas em março deste ano.