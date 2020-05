As obras de finalização de quatro hospitais regionais de Minas Gerais, anunciadas pelo governo estadual na semana passada, não são para atender a demanda de pacientes com o novo coronavírus, pelo menos nos próximos meses. O esclarecimento foi feito pelo secretário da Saúde, Carlos Eduardo Amaral, em entrevista coletiva nessa quarta-feira (6).



As obras estão previstas para hospitais nas cidades de Sete Lagoas e Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas; Divinópolis, no Centro-Oeste; e Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.



De acordo com Amaral, a conclusão destes hospitais não ficaria pronta a tempo de atender a urgência da Covid-19 nos próximos meses. "São hospitais grandes, que terão obras demoradas que precisarão ser ajustadas com o tempo. O que temos hoje é o direcionamento da retomadas dessas obras. ", destacou Amaral.



Segundo o secretário de saúde, as cidades contempladas para receber essas obras sofreram danos sociais e ambientais com o rompimento das barragens em Brumadinho, no ano passado, e Mariana, em 2015.



Não foi determinada uma previsão de quando as obras destes quatro hospitais serão finalizadas.



Verba

As construções dessas unidades serão feitas com recursos de parte dos R$ 645 milhões recebidos pela Vale e Samarco, referente às indenizações dos desastres em Brumadinho e Mariana, respectivamente.



Somados, os recursos provenientes das indenizações pagas pelas duas mineradoras devem ser empregados em mais de 50 ações.



Ocupação de leitos

A Secretaria de Estado de Saúde está fazendo uma revisão global da ocupação de leitos em hospitais públicos e privados de Minas Gerais. Segundo Carlos Eduardo Amaral, a intenção é ter uma avaliação mais exata sobre o que o Estado está fazendo no tratamento a pacientes, especialmente diagnosticados com Covid-19.



Por causa desse levantamento, a SES não vai informar no momento como está a taxa de ocupações de leitos no Estado. “Mas a ocupação de leitos por pacientes suspeitos ou confirmados com Covid vem se mantendo entre 3 e 5% em relação às internações globais”, afirmou Amaral.



O último levantamento apresentado pela pasta foi de ocupação de 59% dos leitos (clínicos e de terapia intensiva) hospitalares em Minas, em relação a pacientes com todas as enfermidades. Esse dado traz uma média em todo o Estado. A taxa é bem maior em Belo Horizonte, onde 75% dos leitos de UTI do SUS estão ocupados, de acordo com a prefeitura.