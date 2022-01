Será retomado na noite desta segunda-feira (3) o trabalho de manutenção em diversos trechos da BR-040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando pela Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Via-040, que administra a rodovia, 11 cidades mineiras serão afetadas pelas obras, que devem terminar na sexta-feira (7).

No trecho que vai do Distrito Federal até a Grande BH, segundo a Via-040, as obras vão provocar estreitamento na pista, e serão executadas entre 21h e 5h. Nos outros trechos da rodovia, os trabalhos serão entre 7h e 17h.

Em decorrência da grande quantidade de alterações, a concessionária recomenda "maior atenção do motorista pela possibilidade de retenções no trecho". Confira os locais em Minas que serão afetados pelos trabalhos, todos eles com estreitamento de via:

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 250 e 251; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita

Paraopeba (MG), km 440; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita

Caetanópolis (MG), km 456; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita

Sete Lagoas (MG), km 473; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita

Esmeraldas (MG), km 499; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita

Paraopeba (MG), km 435; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita

Itabirito (MG), km 579; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita

Carandaí (MG), km 667; Sentido: RJ > DF; Local: faixa esquerda

Oliveira Fortes (MG), km 731; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita

Ewbank da Câmara (MG), km 755; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita

Ouro Preto (MG), km 602; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita

