Motoristas que vão pegar estrada devem redobrar a atenção e ter muita paciência. Nesta segunda-feira (6), obras obrigam o sistema "pare e siga" na BR-381, no km 413, altura de Nova União, na região Central de Minas. A rodovia é uma das principais do Estado, ligando BH ao litoral capixaba.

As intervenções na pista são acompanhadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme o órgão, a estimativa é de dez minutos de liberação de tráfego em cada sentido. O trânsito ficará lento nas imediações com previsão de término das atividades às 17h45.

11h35- Em Nova União/MG, no Km 413 da BR 381, início de obras na pista com revezamento"pare e siga" do trânsito local com tempo estimado de 10 minutos para cada lado rodando. O trânsito ficará lento nas imediações com previsão de término das atividades às 17:45h.. pic.twitter.com/jaGSeNIB20