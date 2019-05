Oito trechos da BR-040 ficarão parcialmente interditados, desta segunda-feira (20) até a próxima sexta-feira (24), para obras de recuperação de pavimento. Segundo a Via 040, concessionária responsável pela rodovia, uma das intervenções será no Anel Rodoviário, entre os kms 540 ao 543, em Belo Horizonte.

No sentido Distrito Federal e Rio de Janeiro, a pista vai ser estreitada para a intervenção, que ocorrerá no período noturno, das 21h às 5h, para afetar menos o trânsito no trecho.

No demais pontos da rodovia, as obras vão acontecer das 7h às 17h. Confira os locais:

- em João Pinheiro, km 130, com pare-e-siga;

- em João Pinheiro, km 225, com pare-e-siga;

- em São Gonçalo do Abaeté, km 265, com pare-e-siga;

- em Nova Lima, km 546, com estreitamento no sentido RJ

- em Nova Lima, km 563, com estreitamento no sentido RJ

- em Itabirito, km 572 ao 582, com estreitamento no sentido DF e RJ

- em Congonhas, km 604, com estreitamento no sentido DF e RJ