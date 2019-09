Motoristas que trafegam pela da BR-040, em Minas Gerais, devem ficar atentos aos pontos de manutenção da rodovia entre esta segunda-feira (16) até a próxima sexta-feira (20). A Via 040 informou que são 50 pontos, sendo 14 em sistema pare-e-siga e 36 sem interdição, apenas com estreitamento de pista.

Exceto próximo a Congonhas, na região Central do Estado, onde as obras serão noturnas, entre 21h às 5h, nos outros pontos, o horário das obras programadas são das 7h às 17h.

Em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na altura do km 565, a Via 040 está promovendo a melhoria do acesso para Piedade do Paraopeba, com a construção de faixas de aceleração e desaceleração.

Confira a lista dos locais com sistema de para-e-siga e estreitamento de pista:

São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 252, com pare-e-siga

Ponto de ref.: pte. do crg. Curral das Éguas

São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 255, com pare-e-siga

Ponto de ref.: próx. ao pedágio

São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 256, com pare-e-siga

Ponto de ref.: próx. ao pedágio

São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 258, com pare-e-siga

Ponto de ref.: entre o pedágio e Três Marias

São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 259, com pare-e-siga

Ponto de ref.: entre o pedágio e Três Marias

São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 263, com pare-e-siga

Ponto de ref.: entre o pedágio e Três Marias

São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 265, com pare-e-siga

Ponto de ref.: entre o pedágio e Três Marias

São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 267, com pare-e-siga

Ponto de ref.: entre o pedágio e Três Marias

Três Marias (MG), Km 287, com pare-e-siga

Ponto de ref.: próx. ao ent. com a MG-220

Três Marias (MG), Km 302, com pare-e-siga

Ponto de ref.: próx. ao Riacho Frio

Três Marias (MG), Km 303, com pare-e-siga

Ponto de ref.: entre o Riacho Frio e a MG-415

Três Marias (MG), Km 305, com pare-e-siga

Ponto de ref.: entre o Riacho Frio e a MG-415

Três Marias (MG), Km 308, com pare-e-siga

Ponto de ref.: próx. a MG-415

Três Marias (MG), Km 312, com pare-e-siga

Ponto de ref.: próx. ao posto da Via 040

Capim Branco (MG), Km 490, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: cond. Sete Lagos

Pedro Leopoldo (MG), Km 494, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: entre o pedágio e o Jockey Club

Esmeraldas (MG), Km 496, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: após o Thermas Internacional

Esmeraldas (MG), Km 497, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: Jockey Club de MG

Esmeraldas (MG), Km 499, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: rest. Frango Caipira

Contagem (MG), Km 525, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: acesso à Av. das Américas

Itabirito (MG), Km 584, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: entre os rest. Celinha e Mirante da Serra

Itabirito (MG), Km 588, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: Casa do Pé de Moleque

Congonhas (MG), Km 613, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: após a lanchonete Parada de Minas

Congonhas (MG), Km 615, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: acesso à Ouro Branco / pte. sobre o Rio Maranhão

Conselheiro Lafaiete (MG), Km 629, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: vd. sobre o acesso ao município

Conselheiro Lafaiete (MG), Km 630, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: ponte B. São Dimas

Conselheiro Lafaiete (MG), Km 631, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: posto Globo (Petrobras)

Conselheiro Lafaiete (MG), Km 637, com estreitamento no sentido DF

Ponto de ref.: queijaria Santa Maria

Cristiano Otoni (MG), Km 649, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: acesso ao município

Cristiano Otoni (MG), Km 652, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: ent. com a AMG-405 (Santana dos Montes)

Carandaí (MG), Km 657, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: próx. à Cimento Tupi

Carandaí (MG), Km 658, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: Cimento Tupi

Ressaquinha (MG), Km 679, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: entre Hermilo Alves (Carandaí) e Ressaquinha

Ressaquinha (MG), Km 681, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: próx. ao município

Ressaquinha (MG), Km 683, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: após o município

Ressaquinha (MG), Km 685, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: entre Ressaquinha e Alfredo Vasconcelos

Ressaquinha (MG), Km 686, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: entre Ressaquinha e Alfredo Vasconcelos

Ressaquinha (MG), Km 687, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: entre Ressaquinha e Alfredo Vasconcelos

Alfredo Vasconcelos (MG), Km 691, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: próx. ao acesso ao município

Barbacena (MG), Km 696, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: próx. ao Roselanches

Barbacena (MG), Km 697, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: Roselanches

Barbacena (MG), Km 698, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: após o Roselanches

Barbacena (MG), Km 722, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: após Correia de Almeida

Santos Dumont (MG), Km 740, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: leiteria São Luiz

Santos Dumont (MG), Km 741, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: ent. com a BR-499 (Acs. Museu Cabangu)

Santos Dumont (MG), Km 742, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: após o ent. com a BR-499

Santos Dumont (MG), Km 743, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: vd. do Palmira

Santos Dumont (MG), Km 749, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: lanchonete O Pachecão

Santos Dumont (MG), Km 753, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: entre Santos Dumont e Ewbank da Câmara