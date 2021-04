A semana começou com os três indicadores de monitoramento da Covid-19 em queda em Belo Horizonte, segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, mas a taxa de ocupação de leitos de UTI ainda permanece em vermelho de alerta.

O número médio de transmissão por infectado (RT), que mede a circulação do coronavírus na capital, passou de 0,93 na última sexta-feira (9) para 0,89 nesta segunda-feira (12), menor índice desde o dia cinco de fevereiro. Isso significa que a cada grupo de cem pessoas contaminadas, outras 89 são infectadas.

A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria caiu mais de três pontos percentuais desde o último informe e atingiu 69,6%. O indicador saiu do alerta vermelho e chegou na zona amarela, considerada intermediária. Menor nível do indicador desde oito de março.

O que preocupa ainda é a ocupação dos leitos de terapia intensiva, que mesmo registrando uma queda de quase cinco pontos percentuais, continua em nível de alerta, com 88,1%. A cidade dispõe de 1.157 leitos, sendo 570 no SUS e 587 nos hospitais privados.

Desde o início da pandemia, 3.656 moradores já morreram de Covid-19 na cidade, de um total de 156.886 infectados. Foram 78 óbitos desde o último informe, na sexta-feira.

O boletim registrou, até o momento, 146.069 pacientes recuperados e outros 7.161 seguem em acompanhamento.

Segundo o levantamento, 416.985 belo-horizontinos receberam a primeira dose do imunizante e 126.063 foram vacinados com as duas doses, o que representa 16,54% da população do município.