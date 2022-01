A taxa de ocupação de enfermarias destinadas ao tratamento de pacientes com Covid em Belo Horizonte ultrapassou, nesta terça-feira (25), os 90%, mantendo-se no nível vermelho de alerta. As informações constam no boletim epidemiológico, divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Nessa segunda (24), a ampliação com 40 novos leitos nesse setor havia freado o índice, que chegou a 89,7%. Hoje, o número bateu os 90,5%.

Já as UTIs recuaram de 91,3% para 88,5%. A mudança acontece no dia em que a PBH anunciou a abertura de 15 novos leitos de UTI Covid.

Casos

No período de um dia, foram registrados 776 casos de Covid. BH tem 310.476 confirmações da doença desde o início da pandemia, em março de 2020.

Em 24 horas, a capital registrou uma morte. Até o momento, foram 7.144 vidas perdidas para a doença.

A taxa de transmissão do coronavírus está em 1,16, o que significa que cada 100 infectados com a doença podem transmiti-la para outras 116.

Vacinação

Ainda segundo o boletim, 94,2 % da população de BH acima dos 12 anos foi vacinada com as duas doses ou dose única contra a Covid-19. Já a dose de reforço foi aplicada em 34,4% desse público.

