Após três dias no nível vermelho de alerta, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria destinados ao tratamento da Covid-19 teve queda nesta quinta-feira (6). O Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura da capital aponta que a taxa passou de 78,4% nessa quarta-feira (5) para 67,1% nesta quinta, deixando o nível de alerta novamente amarelo.

A taxa de transmissão da doença também reduziu nas últimas 24h. De 1,16 para 1,15. Ela é representada pelo índice RT, que, conforme o dado atual, aponta que a cada 100 infectados, outras 115 pessoas podem ser contaminadas pelo coronavírus. O ideal é que esse valor esteja abaixo de um.

O boletim da PBH também traz informações sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI, que subiu de 62,2% para 68.1% em 24h. O índice de ocupação dos leitos da capital leva em conta a disponibilidade na Rede SUS e na Rede Suplementar de Saúde.

Até esta quinta (6), a capital mineira já registrou 297.400 casos confirmados de Codi-19, com 2.364 em investigação e 7.104 mortes em decorrência da doença.

Vacinação

O levantamento da Prefeitura mostra que até 93% da população acima de 12 anos completou o esquema vacinal com as duas doses ou dose única (Jnassen). Ao todo, 2.148.491 pessoas já tomaram a primeira dose na cidade e 533.145 receberam a dose de reforço.

Na última segunda (3), a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis e da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações prorrogou a validade do lote do imunizante desenvolvido pela farmacêutica Pfizer.

Os lotes que com validade para dezembro de 2021 foram prorrogados para 31 de março deste ano.

