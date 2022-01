A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria destinados ao tratamento da Covid-19 em Belo Horizonte segue em aumento. Nesta quarta-feira (5), o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura da capital indica que 78,4% das vagas estão ocupadas. Nessa terça (4), a taxa estava em e 75,1%.

O índice RT, que mede a transmissão da doença, caiu nas últimas 24h, de 1,17 para 1,16. O RT divulgado nesta quarta aponta que a cada 100 infectados, outras 116 pessoas podem ser contaminadas.

O boletim atual também traz informações sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus. Ela está em 62.2%. O índice de ocupação dos leitos da capital leva em conta a disponibilidade na Rede SUS e na Rede Suplementar de Saúde.

Até esta quarta (5), a capital mineira já registrou 296.628 casos confirmados de Covid-19, sendo 1.733 em investigação e 7.103 mortes em decorrência da doença.

Vacinação

Segundo o levantamento da PBH, até 93% da população acima de 12 anos já completou o esquema vacinal com as duas doses da vacina ou a dose única. Ao todo, 2.148.491 pessoas tomaram a primeira dose e 533.145 a de reforço.

Na última segunda (3), a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis e da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações prorrogou a validade do lote do imunizante desenvolvido pela farmacêutica Pfizer.

Os lotes com validade para dezembro de 2021 foram prorrogados para 31 de março deste ano.

