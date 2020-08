A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 caiu em Belo Horizonte e agora está em 63,8%, contando as redes pública e privada, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (17) pela prefeitura. Esse é um dos principais indicadores considerados pela administração municipal para tomar decisões referentes à abertura do comércio não essencial.

Entre os leitos de enfermaria reservados para pacientes como o novo coronavírus, 47,5% estão ocupados. Considerando todos os leitos da capital mineira, a situação está mais complicada entre as UTIs da rede pública destinadas a pessoas com doenças diferentes da Covid-19. Neste caso, dos 615 leitos, 84,2% estão ocupados.

Segundo o boletim, Belo Horizonte tem 28.649 casos confirmados de Covid-19, sendo que 3.058 são referentes a pacientes ainda em acompanhamento. A capital também contabiliza 813 mortes pela doença – outras 71 estão sendo investigadas.

Dezenove pessoas que morreram de Covid na capital mineira não tinham nenhuma comorbidade ou tinham idade superior a 60 anos. Neste grupo há quatro homens com idade entre 20 e 39 anos.

Entre as nove regionais da cidade, as que registraram os maiores números de mortos por Covid-19 são Venda Nova (109 óbitos), Nordeste (105) e Noroeste (102).

