O índice de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), reservados para pacientes com Covid-19, atingiu o menor patamar do ano nesta quarta-feira (3), em Belo Horizonte. Segundo informações do boletim epidemiológico divulgado nesta tarde, das 585 vagas disponíveis em hospitais das redes pública e particular, 70,1% estão ocupadas. A última vez que a taxa esteve próxima à casa dos 60% foi no dia 21 de dezembro do ano passado, também com 70,1% de ocupação.

Mesmo com a constante queda, o dado ainda ocupa o nível vermelho do gráfico, em estado de alerta máximo. Porém, pela primeira vez em 2021, está próximo ao nível amarelo, que representa estado de alerta.

Os outros dois indicadores de monitoramento da pandemia da Covid-19 na capital também estão em queda nesta quarta. O número médio de transmissão por infectado (Rt) está em 0,88, o que indica que, em média, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus a outras 88. Abaixo de 1 é considerado controlado e ocupa o nível verde do gráfico. Essa é a menor taxa do Rt desde 12 de agosto do ano passado, quando o levantamento ficou em 0,87. Desde o último dia 15 de janeiro – quando atingiu 1,09 – o dado está em declínio.

A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria também voltou a cair após avanço no boletim dessa terça-feira (2). Das 1.481 vagas, 51,4% estão ocupadas em unidades de saúde do município no momento. No último levantamento, o índice apontava 55,2%.

32 novos registros de óbitos

Em 24 horas, a capital mineira registrou 32 novas mortes ocasionadas pela doença. Ao todo, 2.314 vidas foram perdidas para a Covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. Entre as vítimas, 1.264 são homens e 1.050 mulheres.

O levantamento desta quarta também atualizou o número de casos, que chega a 92.067. Em um dia, foram 648 novas confirmações de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Em contrapartida, 84.451 já se recuperaram da doença. Outros 5.302 pacientes estão em acompanhamento.

Imunizados

Belo Horizonte já imunizou 66.777 pessoas contra a Covid-19. Dentro deste grupo estão 57.060 belo-horizontinos que receberam a primeira dose da vacina chinesa CoronaVac e outros 9.717 que receberam a primeira dose do imunizante da AstraZeneca/Oxford.

Segundo o boletim epidemiológico, até o momento, 158.993 doses – 136.213 da CoronaVac e 22.780 da AstraZeneca/Oxford – já foram distribuídas aos 220 postos de imunização, que são compostos por hospitais da Rede SUS e Suplementar de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, SAMU, Centros de Saúde, Laboratórios e equipe volante.

A partir desta quarta, Belo Horizonte começa a distribuição da segunda dose da vacina chinesa. As vacinas serão encaminhadas aos hospitais e serviços de urgência da capital e o cronograma de vacinação é de responsabilidade de cada unidade. A imunização da CoronaVac ocorre em duas fases, sendo a segunda entre 14 e 28 dias após a primeira. Por isso, os belo-horizontinos que receberam a vacina logo no início da campanha, em 18 de janeiro, podem receber a proteção complementar a partir desta semana.

No total, Belo Horizonte recebeu 193.820 doses do imunizante. Dessas, 6.882 foram distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais diretamente aos hospitais Julia Kubitscheck, Eduardo de Menezes e da Polícia Militar.

