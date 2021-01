Pela segunda vez em menos de uma semana, a Santa Casa de Passos, no Sul de Minas, ultrapassou a marca de 100% na ocupação de leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19. Nesta terça-feira (26), o índice chegou a 107% e a instituição precisou adaptar leitos para atender os pacientes em estado grave com a doença.

No total, o hospital tem 30 vagas para atender os pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado do novo coronavírus. No entanto, 32 pessoas com infecção pelo vírus estão em estado grave no local.

Segundo a instituição, as adaptações foram feitas “em caráter de contingência”. Com isso, as pessoas que precisavam de internação na UTI por conta da Covid-19 puderam ser atendidas.

Ainda de acordo com o boletim divulgado pelo hospital, a Santa Casa possui 44% de ocupação de enfermarias para tratamento da Covid-19. São 45 leitos sendo 20 deles ocupados.

Esta não é a primeira vez que a Santa Casa de Passos preenche todos os leitos de UTIs. Na última quinta-feira (21), a ocupação chegou a 120%. E, somente no fim de semana, nove pacientes com a enfermidade morreram no hospital.

De acordo com o boletim epidemiológico, a cidade tem 2.924 casos confirmados da doença e 52 mortes.