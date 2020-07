A taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19, em Belo Horizonte, voltou a subir e atingiu 88% nesta quinta-feira (16). De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (17), dos 392 leitos disponíveis para pessoas com novo coronavírus na rede pública, pelo menos 344 estão ocupados. No dia anterior, a ocupação era de 85%.

A situação também permanece crítica em relação aos leitos de terapia intensiva reservados a pacientes com outras enfermidades. Nesse caso, das 665 unidades disponíveis, 87% estão ocupadas.

Já em relação aos leitos de enfermaria da rede pública dedicados a pacientes com Covid, a taxa de ocupação é de 75%. Isso quer dizer que ao menos 815 pacientes estão internados na cidade em leitos clínicos por causa da doença.

Somando os pacientes das unidades de média e alta complexidade hospitalar, é possível verificar que ao menos 1.159 pessoas estão internadas, somente na rede pública, por causa do novo coronavírus. O boletim não mostra quantos pacientes são moradores da capital e quantos foram transferidos do interior.

Ainda de acordo com o levantamento feito pela prefeitura, a cidade tem 13.700 casos confirmados da doença e 3.063 deles ainda estão em acompanhamento (internação ou isolamento domiciliar). Belo Horizonte contabiliza também 329 mortes por Covid.

Leia mais:

Monitoramento do esgoto indica que 500 mil pessoas podem ter sido infectadas em uma semana em BH

Com cidades à beira do colapso, secretário diz que Minas está 'tendo sucesso' na luta contra Covid