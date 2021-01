Das 14 macrorregiões definidas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), sete estão com a ocupação de leitos de UTI acima de 70%, especialmente por causa do aumento de demanda por internações por Covid-19 nas últimas semanas. Dezembro foi o mês com maior número de confirmações de casos de infectados pelo novo coronavírus.

De maneira geral, contando todas as regiões, 69,41% dos leitos de terapia intensiva disponíveis na rede pública mineira estão ocupados – sendo 30,78% somente com pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Na região Central, onde está a Grande BH, a taxa chega a 71,13%.

A situação continua mais preocupante no Vale do Aço. Por lá, há 125 pessoas internadas em UTIs por causa da Covid e há somente 37 leitos de terapia intensiva disponíveis na rede pública para atender pacientes com qualquer doença ou vítimas de acidentes.

De acordo com dados divulgados pela SES nesta segunda-feira (4), há atualmente 3.162 pessoas internadas em hospitais públicos de Minas por causa da Covid – sendo 1.200 delas em UTIs. Em julho, quando o estado vivia o pico da epidemia, o auge de internações registradas em um mesmo dia foi de 2.935 pacientes, no dia 27 de julho.

Veja como estão as ocupações de leitos de UTI nas sete regiões em que o sistema de saúde está mais pressionado no Estado:

Centro: 71,13%

Centro Sul: 74,25%

Jequitinhonha: 76,19%

Leste: 74,42%

Leste do Sul: 75%

Sudeste: 74,21%

Vale do Aço: 83,77%

