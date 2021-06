Às vésperas do feriado de Corpus Christi, a ocupação dos leitos de terapia intensiva para pacientes com o novo coronavírus subiu pela terceira vez esta semana em Belo Horizonte. De acordo com o boletim epidemiológico e assistencial divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (2), a taxa chegou a 82,7%, ante 81% registrado na terça (1). Na segunda, o índice era de 80,9%, contra 77,7% do balanço divulgado na sexta (28).

Já a ocupação das vagas de enfermaria está em 63,9%.

Por outro lado, o indicador que mede a transmissão da Covid-19 na capial mineira apresentou queda de 0,99 para 0,97, mas o chamado RT se mantém em patamar de atenção, em alerta amarelo. Atualmente, conforme o número, cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 97.

Ainda conforme o balanço, 210.508 moradores da metrópole testaram positivo para a doença. O número de mortes chegou a 5.152.

O total de pessoas vacinadas com a primeira dose em BH chegou a 856.573, o que corresponde a 42% do público-alvo. E 394.259 receberam a segunda aplicação, o que corresponde a 19,3%.

