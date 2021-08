A ocupação dos leitos de terapia intensiva e enfermaria para pacientes com Covid-19 voltou a subir em Belo Horizonte nesta terça-feira (24), segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). Apesar do aumento, os indicadores seguem em alerta verde, de controle.

A taxa de ocupação de UTI passou de 47,9% para 49,1%. De acordo com o documento, 284 pacientes com o novo coronavírus estão internados nnas UTIs. No total, a capital tem 579 vagas, considerando redes públicas e privada.

Já a taxa de ocupação de leitos de enfermaria está em 36%, um crescimento de 2,6 pontos percentuais em apenas 24 horas.

A taxa de transmissão apresentou queda de 0,92 para 0,88. O indicador revela que cada 100 pessoas contaminadas transmitem para outras 88.

Casos, mortes e vacinados

O número de casos de coronavírus na cidade chegou a 269.479 e de mortes a 6.479. O total de pessoas vacinadas com a primeira dose e dose única da Janssen em BH chegou a 1.735.765, o que corresponde a 76,4% do público-alvo. E 58.813 receberam a segunda dose, o que corresponde a 38,2%.

