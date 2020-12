As Unidades de Terapia Intensiva dos hospitais de Belo Horizonte estão atualmente com 409 pessoas internadas por causa da Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (14). Há duas semanas, haviam 302 pacientes em leitos de alta complexidade por causa do novo coronavírus, o que representa um aumento de 35,3% na ocupação da UTI Covid das redes pública e particular em apenas 14 dias.

Também houve um aumento na ocupação de leitos de enfermaria reservados a pacientes com a doença pandêmica. Hoje, são 814 pessoas internadas em leitos de menor complexidade, enquanto há 14 dias eram 703. Uma elevação de 15,8%.

Com essa pressão no sistema de saúde, todos os indicadores de monitoramento da epidemia, que são usados pela prefeitura para tomar decisões sobre a reativação da economia, permanecem no nível de alerta (amarelo). Confira:

Segundo o boletim, Belo Horizonte registrou 57.729 casos confirmados de Covid, sendo 399 a mais do que no último boletim, publicado na sexta-feira (11). Neste fim de semana, foram confirmadas ainda mais cinco mortes por causa da doença, chegando a 1.741 vidas perdidas por causa do novo coronavírus. Outras cem mortes são investigadas.