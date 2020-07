Minas Gerais tem quase mil pacientes com sintomas de Covid-19 em estado grave, internados em leitos de terapia intensiva, e quase 2 mil internados em leitos de enfermaria. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira (29).

O governo não informa a quantidade de leitos específicos para Covid e a taxa de ocupação, mas o Estado tem 3.727 leitos de UTI, com taxa de ocupação geral de 67,44%. No caso dos leitos de enfermaria, são 1.926 pacientes internados com sintomas respiratórios. O número total de estruturas disponíveis é de 20.711, com taxa de ocupação geral de 59,02%.

Minas tem 119.394 casos do novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (29) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Só nas últimas 24 horas foram 2.749 confirmações da doença.

O número de mortos também disparou no território mineiro. Em um dia, 57 óbitos foram notificados. Com isso, já são 2.608 vidas perdidas desde o início da pandemia.

Belo Horizonte

Belo Horizonte tem 91% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados. No caso dos leitos de enfermaria, a ocupação atingiu 69%, segundo dados divulgados no boletim epidemiológico desta quarta-feira (29).

A capital tem, ao todo, 1.079 leitos de terapia intensiva, com taxa de ocupação geral de 87%. Destes, 414 são para Covid-19. São 376 pacientes internados nestas estruturas. Já os leitos de enfermaria totalizam 4.626, com ocupação de 70%. Para pacientes com sintomas de Covid-19, são 1.115 unidades, com ocupação de 69%.



BH registrou desde o início da pandemia 19.112 casos confirmados de Covid-19 e 482 pessoas perderam a vida para a doença.