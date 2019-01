Na primeira missa celebrada em 2019, o Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, pediu comprometimento dos políticos que tomam posse nesta terça-feira (1º) em todo o Brasil. O religioso pregou no Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Grande BH, em comemoração ao Dia Mundial da Paz. Peregrinos acompanharam a liturgia.

Na cerimônia, realizada às 8h, dom Walmor disse esperar que presidente Jair Bolsonaro, os governadores, deputados e senadores busquem e sejam comprometidos com a "boa política". "Boa política se faz de maneira a compreender que a cidadania é um princípio que deve ser configurado pelo gesto de cada um que exercer a representação do povo. Ocupem os cargos para o bem de todos, na promoção da solidariedade", pregou.

Para o arcebispo, o pedido é necessário pois, segundo ele, a política está se tornando um instrumento "na contramão do bem". "Lamentavelmente, tem seguido o caminho contrário do bem, da justiça. Muitas vezes, para se perpetrar a corrupção, fazendo com que haja um grande fracasso na sociedade", criticou. "Que possamos fazer tudo com amor, fazer o bem, vencer atrasos e todas aquelas urgências do tempo atual", acrescentou.

Paz

A pregação de dom Walmor é alinhada com a mensagem encaminhada pelo papa Francisco denominada "A boa política está a serviço da paz". Os votos do líder da Igreja Católica são para que os discípulos desejem a paz onde entrarem: "em cada família, cada comunidade, cada país, cada continente ou em sua singularidade e história"

"A paz virá para nós à medida em que cada um de nós vivenciarmos de maneira adequada, fecunda, simples e humilde a sua condição de filho e filha de Deus. É uma construção que começa no coração de cada um de nós", disse. O arcebipo celebrará outra missa nesta terça-feira, às 15h.