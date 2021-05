Oficinas de grafite, fotografia, vídeo, figurino e produção de eventos. Todas gratuitas, ligadas à cultura e à economia criativa, e voltadas para a comunidade do Morro das Pedras, na região Oeste de Belo Horizonte. Essa é a proposta do "Somos Comunidade", que abre inscrições para todo o público jovem e adulto, a partir dos 12 anos, com realização em maio e junho, em formato virtual.

De acordo com os realizadores, o projeto terá atividades e aulas gravadas e enviadas aos participantes pelo aplicativo WhatsApp ou ao vivo, transmitidas pela plataforma digital Zoom. A proposta é ofertar mais de 100 horas de formação, conduzidas por monitores que residem ou têm ligação com o Morro, e também por profissionais de renome que atuam em Minas.

Ainda conforme os organizadores, a escolha das oficinas teve como base necessidades e expectativas apontadas pelos representantes do Morro das Pedras (MPD) nas etapas anteriores do projeto - o Mapa Afetivo e o Hackacom.

"Por meio da escuta da comunidade, definiu-se que a memória e os personagens do MDP serão fios condutores para as temáticas das oficinas ministradas e que o resultado dessas atividades será utilizado na construção do E-Festival, documentário espetáculo que contará histórias da Escola de Artes Instituto Unimed-BH e das sete vilas do MDP", informou a organização, em nota.

Dessa forma, produtos das oficinas como desenhos e fotos estarão impressos como estampas em figurinos e afixados como cenários em murais de locações de gravação. Os vídeos oriundos da oficina também serão utilizados como cenário virtual (projeção) e incluídos como conteúdo no roteiro do E-Festival. Já os alunos que alcançarem maior destaque na oficina de produção farão parte da equipe principal do E-festival, somando experiência e portfólio para trabalhos futuros.

As ações de formação têm como objetivo criar sinergia entre as experiências afetivas dos moradores e o potencial transformador da comunidade do Morro das Pedras (MDP). A criação colaborativa resultante das oficinas será parte integrante da programação da próxima etapa do Festival Somos Comunidade, o E-Festival, cuja edição tem estreia prevista para julho de 2021.

Programação das oficinas

Grafite

A oficina de grafite ocorrerá de forma on-line, com 20 horas de duração e será realizada através de oito videoaulas gravadas e enviadas pelo aplicativo WhatsApp aos alunos inscritos.

Onde: WhatsApp - envio de videoaulas gravadas e suporte pedagógico

Quando: 07, 14, 21 e 24 de maio

Quem participa: moradores do Morro das Pedras e região, público de todas as idades, jovens e adultos, a partir de 12 anos.

Vagas: 13

Inscrições: https://forms.gle/7MBUhQGDHZgGAv1Z7

Fotografia 'Murais de afeto'

Com 20 horas de duração, distribuídas em oito videoaulas gravadas e enviadas aos participantes pelo aplicativo WhatsApp, o principal objetivo da oficina é despertar a atenção para a história e os detalhes que compõem o universo de personagens do cotidiano do Morro das Pedras.

Onde: WhatsApp - envio de videoaulas gravadas e suporte pedagógico

Quando: 07, 14, 21 e 24 de maio

Quem participa: moradores do Morro das Pedras e região, público de todas as idades, jovens e adultos, a partir de 12 anos.

Vagas: 12

Inscrições: https://forms.gle/VUHuLQqQ8q2f7uvs5

Figurinos

Oficina com 12 de horas de duração on-line, a oficina busca despertar o olhar dos alunos para o processo criativo de figurinos, através da abordagem do contexto histórico no qual as vestimentas estão inseridas e o que se pretende transmitir com novas criações e releituras.

Onde: WhatsApp - envio de videoaulas gravadas e suporte pedagógico

Quando: de 10 a 21 de maio

Quem participa: moradores do Morro das Pedras e região, público de todas as idades, jovens e adultos, a partir de 12 anos.

Vagas: 15

Inscrições: https://forms.gle/AUg9JSysgm6tg3sg8

Produção de eventos

A oficina terá 82 horas de duração, entre aulas on-line ao vivo, ministradas pela plataforma digital Zoom, videoaulas gravadas enviadas aos participantes pelo aplicativo WhatsApp, materiais disponibilizados para estudos individuais como modelos de documentos, planilhas, vídeos e filmes de referência, disponibilizados pelo Whatsapp e pelo aplicativo Splash, finalizando com estágio na fase de produção do E-Festival, próxima etapa do Somos Comunidade que ocorrerá virtualmente em 2021.

Onde: plataforma digital Zoom para aulas ao vivo e WhatsApp para envio de videoaulas gravadas e suporte pedagógico individual ou em grupo

Quando: 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de maio e 01, 02, 07, 11, 14 e 15 de junho.

Estágio nas gravações do E-Festival, previstas para o mês de junho.

Quem participa: moradores do Morro das Pedras e região, jovens e adultos, a partir de 18 anos.

Vagas: 15

Inscrições: https://forms.gle/DZKmFG5RQH2sGetbA

Audiovisual

Nesta oficina on-line de 20 horas de duração, os participantes vão conhecer a história da sétima arte, sua estrutura narrativa, organizacional e aspectos da produção de um filme. Os alunos irão utilizar seus aparelhos celulares ou outros dispositivos móveis para as filmagens de ambientes de seus cotidianos.

Onde: WhatsApp e Facebook - videoaulas gravadas e suporte pedagógico

Quando: 7, 14, 21 e 24 de maio

Quem participa: moradores do Morro das Pedras e região, jovens e adultos, a partir de 12 anos

Vagas: 15

Inscrições: https://forms.gle/AUEXcGqKLPrWLYzw6

Somos Comunidade

O Somos Comunidade é a evolução do Festival Cultural Instituto Unimed-BH, realizado desde 2012, e que levou centenas de crianças e jovens do Morro das Pedras para a apresentação de um espetáculo anual nos melhores palcos e teatros da cidade. O Somos Comunidade é realizado pelo Coreto Cultural.

A trajetória está intimamente ligada à identidade do Morro das Pedras, nascida a partir da Escola de Artes Instituto Unimed-BH, projeto realizado pelo Instituto, desde 2007, que conta com a parceria da Escola Municipal Hugo Werneck e a coordenação do Núcleo Artístico de Dança/Camaleão Cia de Dança e o Grupo Cultural Arautos do Gueto.

"Mais do que promover um momento de destaque para seus alunos e formação, o projeto busca proporcionar uma vivência de valorização dos alunos e estimular a melhoria da autoestima e o empoderamento das crianças e jovens. O Festival conta ainda em seu elenco com outros grupos de projetos realizados ou patrocinados pelo Instituto Unimed-BH, como Coral Unimed-BH, Bloco Saúde, Orquestra Sinfônica de Betim, Sociedade do Riso e Dança a Dois", informou o instituto, em nota.

