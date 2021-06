Oficinas de técnicas de Hip Hop e Passinho, além de todo o universo do projeto infantil “O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar”, serão apresentados em 1, 3 e 4 de julho, de forma on-line e gratuita (veja aqui). A ação é idealizada pelo produtor cultural, músico e compositor Cláudio Fraga.

De acordo com Fraga, as ações têm o objetivo de informar ao público detalhes dessa super produção que inclui canções infantis, vídeos de animação, espetáculo musical e filme. A programação completa pode ser vista abaixo:

1 de julho, quinta-feira, às 19h

Acontece a palestra on line “Empreendedorismo Cultural - Case Infantil O Tubarão Martelo”, ministrada por Cláudio Fraga. Ele contará como criou o projeto, em 2011, desde a concepção à estruturação, falando sobre a sua experiência como gestor. Na pauta estará a articulação com parceiros, incentivadores, patrocinadores e gestão da equipe envolvida.

Cláudio Fraga é também o criador de todos os personagens que integram o projeto, é compositor das canções, atua no musical interpretando o Capitão Jack, além de assinar o roteiro do musical junto com Ana Luisa Alves.

E, agora, preparam o roteiro do média metragem “O Tubarão Martelo e Os Habitantes do Fundo do Mar”, vencedor do edital “Petrobras Cultural para Crianças - Animação Infantil”. É um filme de aventura que irá abordar sobre a importância da preservação da biodiversidade, representada pela vida marinha, pensada como sendo o maior tesouro da Terra.

3 de julho, sábado, às 16h e às 17h

As oficinas de técnicas de Hip Hip, com o coreógrafo do musical “O Tubarão Martelo e Os Habitantes do Fundo do Mar”, serão dadas por Jonathan Miranda. Ele vai ensinar os principais estilos dessa dança, cultura popular, que surgiu entre as comunidades afro-americanas na década de 70.

Este estilo está presente no musical em algumas canções coreografadas pelo artista. Jonathan Miranda tem larga experiência como dançarino, tendo participado, em 2018, do Just Debout Berci, maior evento mundial da modalidade na categoria "Batalhas de Hip Hop" em Paris, França.

4 de julho, domingo, às 16h e às 17h

O dançarino Dudu Sorriso, também integrante do corpo de balé do musical “O Tubarão Martelo e Os Habitantes do Fundo do Mar”, dará oficinas técnicas de Passinho, com o dançarino. Nelas, o público vai aprender sobre o estilo Passinho, caracterizado por sequências de rápidos movimentos com os pés e com a cintura.

No ritmo do Passinho estão também elementos de break e funk. Dudu Sorriso atua em outros estilos como Jazz, Dance; Afro House; Dance Hall; Montagem; Funk e suas vertentes. Dentre outros projetos, é coreógrafo da "Cia Fissura", idealizador do "Projeto Hibrído", integrante na cooperativa de dança "Favelinha Dance", coreógrafo do "La casa do Funk", "Coletivo Nois” e "Lendários BH”.

A palestra “Empreendedorismo Cultural - Case Infantil O Tubarão Martelo” e as quatro oficinas de dança de contrapartida integram o projeto “O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar”, e é viabilizada com o patrocínio da Pacto Administradora, com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, Parceria Cultural da Sirius Cultura, da Luz Comunicação e da Embol Distribuidora.

Leia mais:

Devo usar protetor solar? Se exercitar ajuda a emagrecer? Veja 10 mitos e verdades sobre o inverno

Quem não tomou 2ª dose da CoronaVac deve comparecer nesta 5ª aos postos de BH; são 34 mil pessoas

Governo de Minas anuncia escala de pagamento para servidores em julho; confira