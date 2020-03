Mais um voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos irá pousar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. De acordo com a BH Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, a previsão é que o avião fretado chegue às 13h10 desta segunda-feira (9), com 42 passageiros.

Esse é o oitavo voo com deportados desde outubro de 2019 – somente na semana passada, foram dois pousos de aeronaves com pessoas que foram obrigadas a sair dos Estados Unidos. Há uma previsão de que mais um voo dessa natureza chegue a Confins na próxima sexta-feira (13), de acordo com a BH Airport.

O voo é feito em avião fretado pela U.S. Immigration and Customs Enforcement, agência norte-americana que controla imigração e alfândega e, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, é de inteira responsabilidade do governo estadunidense.

Desde outubro, mais de 700 brasileiros tiveram de retornar ao Brasil por meio do aeroporto de Confins. Antes, o governo brasileiro recusava a deportação em massa, por entender que os casos dos brasileiros deveriam ser estudados individualmente. Mas, em 2019, os governos do Brasil e dos Estados Unidos entraram em acordo sobre a deportação de migrantes ilegais.

