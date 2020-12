Oito funcionários e seis idosos residentes no Lar São Vicente de Paulo de Varginha, no Sul de Minas, testaram positivo para a Covid-19 neste mês. Segundo a entidade, todos estão assintomáticos e têm quadros clínicos estáveis.

A informação foi confirmada pelo próprio asilo, em nota pública divulgada nessa sexta-feira (11). De acordo com a instituição, todas as medidas de prevenção e combate à enfermidade causada pelo novo coronavírus foram tomadas no local, o que garantiu que ninguém havia se contaminado até o fim de novembro.

No entanto, como explicou o lar, nova leva de testagens, feita nos dias 1 e 2 deste mês, resultou nos 14 resultados positivos. "Infelizmente, mesmo com todas as medidas adotadas, nosso Lar não saiu ileso à pandemia", informou a entidade.

Ainda conforme o lar, o quadro clínico de cada idoso somente será informado aos familiares, devido ao direito de privacidade dos mesmos. Apesar disso, o asilo declarou que, de modo geral, todos os positivados estão sendo "devidamente atendidos".