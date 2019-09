Oito pessoas ficaram gravemente feridas depois que um ônibus tombou no canteiro central da BR-040, em Sete Lagoas, na região Central de Minas, no fim da tarde desta quarta-feira (25). De acordo com a Via 040, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu no sentido Belo Horizonte depois que uma carreta carregada com leite bateu na traseira do ônibus, provocando o tombamento. Outras 11 pessoas também tiveram ferimentos, mas sem gravidade.

Havia 28 passageiros no ônibus de turismo que seguia de Cansação (BA) para Aparecida do Norte (SP). Além dos agentes da concessionária, Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Rodoviária Federal foram acionados. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Sete Lagoas.

Houve uma interdição da faixa da direita no sentido BH, provocando fluxo lento pela faixa da esquerda por três quilômetros, além da interdição da faixa da esquerda sentido DF para socorro às vítimas, de acordo com a Via 040.

Veja publicações no Twitter que tratam do acidente:

Veja vídeo feito no local do tombamento de ônibus na BR-040, em Sete Lagoas

🎥: Reprodução/WhatsApp pic.twitter.com/GN9TMuGCop — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) September 25, 2019

17h51 - Sete Lagoas (MG), km 462, acidente no sentido RJ. Interdição parcial s/ RJ e interdição parcial s/ DF. Lentidão s/ RJ: 1 km e s/ DF 1 km. Ref.: Petrolub — Via 040 (@via040) September 25, 2019