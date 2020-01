Uma onça-parda foi capturada pelo Corpo de Bombeiros dentro de uma escola no fim da tarde de terça-feira (9), no bairro Caravelas, em Ipatinga, na região do Vale do Aço. Militares da corporação e da Polícia Militar de Meio Ambiente participaram da operação.



O animal foi visto no período da manhã, quando invadiu uma casa no bairro Veneza e ficou escondido dentro de uma casinha para cachorro, mas fugiu antes da chegada da polícia e dos bombeiros.

No início da tarde, moradores do bairro Caravelas viram o animal próximo à escola e acionaram as autoridades novamente. A onça foi localizada na escola, mas estava muito agitada. Após várias tentativas de captura, foi cercado em um corredor, isolada, sedada e capturada por volta de 18h.

Conforme os bombeiros, a onça parda era jovem e foi encaminhada à Usipa, ficando sob cuidados médicos veterinários.