Esculturas de onças-pintadas em tamanho original serão coloridas por artistas locais de Minas em tempo real no shopping Pátio Savassi, no Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte a partir da próxima segunda-feira (6). O evento, chamado de Jaguar Parade BH, seguirá até o dia 5 de outubro.

Também nesse período, serão expostas 35 obras do acervo da mostra dentro do mall. De acordo com os organizadores, os artistas trabalharão por quatro semanas no empreendimento, em locais estratégicos para que as pessoas possam acompanhar o dia-a-dia da transformação das obras. Entre os dias 7 de outubro e 15 de novembro, todas as 61 esculturas estarão expostas pelo shopping.

Já entre os dias 16 de novembro e 5 de dezembro, as onças serão espalhadas por ruas, praças e parques da capital. "Queremos impactar o maior número de pessoas sobre a causa das onças-pintadas, entendemos que quanto mais levarmos as informações em forma de entretenimento para as pessoas, maior será o engajamento de toda a sociedade", declarou Carolina Barreto, diretora da Artery, empresa responsável pela concepção e organização da Jaguar Parade.

A Jaguar Parade BH 2021 busca chamar a atenção para a degradação da fauna silvestre do país, em especial da onça-pintada. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), essa espécie é considerada vulnerável e já se enquadra na categoria "quase ameaçada" de extinção no Brasil.

Calendário de atividades em BH

6/09 a 05/10: pinturas ao vivo e exposição no Pátio Savassi

7/10 a 15/11: exposição Pátio Savassi e abertura leilão online

16/11 a 05/12: exposição nas ruas de BH + Pátio Savassi e encerramento do leilão online

Leia mais:

Sem apresentar provas, Bolsonaro culpa ex-presidente Lula por aumentos no preço da gasolina

Campanha de Vacinação contra Gripe segue em BH; 62% do público-alvo foi imunizado

Pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em BH, morre de Covid aos 38 anos