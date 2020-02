Na varanda, os chinelinhos minúsculos deixados por Dudu, de 2 anos, antes de sair pelo portão e desaparecer em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, marcam a esperança da família em reencontrar o caçula: um sinal de que ele já vai voltar. Esta foi a última marca deixado pelo garoto Eduardo, que enquanto brincava com as irmãs no quintal, empurrou o portão e saiu na manhã dessa quarta-feira (12). Até a manhã desta quinta (13), quando as buscas completam 24 horas, ele continua desaparecido.

"Foi muito rápido. Em um segundo ele estava ali brincando com as irmãs e, de repente, não estava mais", conta a tia da criança, a auxiliar de controle de qualidade Magnólia Oliveira, de 39 anos. Na casa localizada na Alameda Flamboyant, no bairro Vila Maria Regina, moram os pais da criança, suas duas irmãs, de 14 e 15 anos, e um irmão, de 12.

Magnólia conta que a vizinhança está toda empenhada nas buscas pelo garoto. "Os pais estão muito abalados. O Dudu mama ainda, os peitos da mãe dele estão cheios de leite, ela está desesperada", conta.

Ainda segundo a tia, na rua abaixo da residência, há uma pousada e uma lagoa enorme. Já ao redor da casa, "é só mato".

Dudu já havia saído uma vez e ido para a casa da vizinha, que o levou de volta para os pais. Dessa vez, a tia acredita que ele nem tenha passado por lá. "Sempre que alguém passa perto da casa da vizinha os cachorros dela latem, mas desta vez, ela não ouviu nenhum latido, por isso acha que ele não passou por ali".

A última vez em que foi visto, ainda em casa, Dudu usava uma blusa de mangas compridas vermelha, um shortinho marrom e estava descalço.

Buscas

O Corpo de bombeiros, que já atuam nas buscas pelo garoto há mais de 24 hora na manhã desta quinta,ainda trabalham com a hipótese de a criança ter se perdido na mata. Na manhã desta quinta, e aguardam um posicionamento da Polícia Civil, caso precisem mudar o direcionamento da procura.

Integram as equipes, bombeiros de Juatuba, Contagem e Belo Horizonte, no total de 21 homens empenhados com a ajuda de sete viaturas, um drone e os cães farejadores da corporação.

Além disso, vizinhos e amigos da família, também tentam encontrar o garotinho. A cidade de Juatuba, localizada a aproximadamente 50 quilômetros de Belo Horizonte, tem a população estimada em 27 mil habitantes.

Quem tiver notícia ou qualquer informação sobre o paradeiro da criança, pode informar anonimamente à polícia por meio do número 0800 2828 197, ou ainda na página da delegacia virtual, clicando aqui.

Leia mais:

Criança de 3 anos desaparece em mata de Juatuba, na região metropolitana de BH

Previsão é de chuvas fortes em BH nesta quinta, podendo chegar aos 100 mm