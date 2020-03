Seis pessoas foram presas em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar em Santa Luiza, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (13), e 47 máquinas caça-níqueis foram apreendidas.

De acordo com o delegado César Augusto Monteiro Alves Junior, as investigações vão apontar se há outros delitos relacionados a essa prática criminosa e as ligações entre os alvos na exploração de jogos de azar. “A princípio, estamos diante de uma contravenção penal, mas podem ter outros crimes maiores associados, até mesmo o tráfico de drogas”, explicou.



A operação de combate à criminalidade foi batizada de “Game Over” e contou com a participação de 50 policiais civis e militares. A maior parte dos mandados de busca e apreensão foi cumprida em bares, e todo o material apreendido será periciado e destruído após autorização judicial.

Ainda segundo a polícia, os seis conduzidos assinaram Termo Circunstanciado do Ocorrência (TCO) e passarão por audiência no Juizado Especial Criminal.

