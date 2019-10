A Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Black Jack nesta quinta-feira, 3, contra a 'Sintonia da Rifa' - esquema de venda de rifas do PCC que rendia até R$ 14,4 milhões por ano à facção. Cerca de 130 policiais civis saíram às ruas logo cedo para cumprir 11 mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e 26 de busca e apreensão em 13 cidades do interior paulista - Caiuá, Pacaembú, Tupi Paulista, Martinópolis, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Santo Anastácio, Candido Mota, Birigui, Penápolis, Mirandópolis, Pereira Barreto e Valparaíso.



Os policiais prenderam dez investigados por ordem da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Venceslau.



A operação é resultado de três meses de investigação da Polícia Civil, que identificou um homem responsável pelo controle e distribuição dos números da loteria ilegal.



A Polícia estima que cada edição bimestral gerava 60 mil números, cada um vendido a R$ 40. Assim, a facção criminosa poderia obter até R$ 14,4 milhões brutos ao ano.



"O Setor da Rifa é uma fundamental fonte de recursos financeiros para manutenção dos ideais da facção criminosa, principalmente em auxílio à atividade de domínio do narcotráfico, aumentando, em última análise, o poder econômico-financeiro do crime organizado", diz a Polícia Civil.



Entre os prêmios estavam valores em espécie, casas, apartamentos e veículos.



A Polícia informou que vai continuar as investigações para saber como é que a facção adquire os imóveis sorteados.

