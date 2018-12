Começou na manhã desta sexta-feira (21) a operação “Boas Festas”, que será realizada nas rodovias mineiras pelo Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Rodoviária Federal e Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER/MG). Contando com cerca de 2.300 policiais, a ação vai até o fim de janeiro de 2019.

O principal objetivo da iniciativa é prevenir acidentes e diminuir o número de mortos e feridos durante os feriados de fim de ano e saída para as férias. Além disso, a operação vai fiscalizar veículos e prevê combate à criminalidade em toda Minas Gerais. Serão mais de 1.500 militares, 480 viaturas e seis helicópteros da corporação, 17 radares portáteis e 80 bafômetros. Já a PRF, contará com 23 radares e 230 bafômetros, além de 800 policiais se revezando no trabalho neste período.

A atuação será geral, conforme o comandante da PM Coronel Ledwan Cotta. "Vamos verificar o estado do veiculo, mas também o condutor. Além de conferir o que se transporta, para reprimir tráfico de armas e drogas", diz.

Nos períodos mais intensos, de saída para o natal e reveillon, o cerco será ainda maior, tanto para as estradas que levam ao litoral do país, quanto para o interior do Estado. Entre as vias que mais geram atenção da PM estão o Anel Rodoviário, por onde passam 150 mil veículos por dia, além de saídas para a Zona da Mata e MG-50, que liga Minas ao norte de São Paulo.

O comandante lembra, ainda, que os condutores devem respeitar as leis de trânsito e estarem com veículos em boas condições, além de documentação em dia. "Sejam prudentes e estejam atentos, só assim evitaremos acidentes e mortes. Tenham, também, paciência, porque o fluxo de carros circulando será intenso neste período. A ordem é garantir boas festas à toda família", finaliza.

