A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), desencadeou uma operação destinada a prender preventivamente 54 policiais militares de um batalhão da capital paulista e cinco integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). As diligências da Operação Ubirajara são realizadas em 19 municípios de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Ministério Público de São Paulo não especificou quais cidades mineiras estão na lista.

O trabalho investigativo iniciado pela Corregedoria apurou o envolvimento de policiais militares do 22º Batalhão da PM – localizado no bairro Jardim Marajoara, na Zona Sul de São Paulo – com atividades ilícitas, como corrupção passiva, concussão, associação ao tráfico de drogas, integrar organização criminosa, além de outros ilícitos penais militares e comuns.

Ao todo, estão sendo cumpridos hoje 86 mandados de busca e apreensão (70 expedidos pela Justiça Militar e 16 expedidos pela Justiça Comum) e 59 mandados de prisão. Nas primeiras horas da manhã foram presos três membros da facção e 29 policiais militares. De acordo com os investigadores, foram encontrados com os suspeitos armas, munição, drogas e dinheiro.

A operação teve início em fevereiro, contando com provas decorrentes de mais de 82 mil ligações telefônicas interceptadas, bem como outras, documentais e materiais.