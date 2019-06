A terceira fase da operação Mata Atlântica Viva, realizada entre os dias 26 e 31 de maio na região Norte de Minas, confirmou o desmatamento de 2.047 hectares do bioma nessa região do Estado. Na ação, foram expedidos 98 autos de infração ambiental e aplicados cerca de R$17,4 milhões em multas.

O trabalho, que busca identificar desmatamentos em áreas de Mata Atlântica, punir os responsáveis e cobrar a reparação dos danos, se concentrou nos municípios de Gameleiras, Rio Pardo de Minas, São João do Paraíso, Ninheira, Ponto dos Volantes e Padre Paraíso. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e órgãos ambientais, foram utilizados um helicóptero, um avião PR-HAC e quatro drones.

Ao todo, foram fiscalizados 157 polígonos de desmatamento, o que resultou em 10.926m³ de madeira ou lenha apreendida, além de uma motosserra e uma arma de fogo.

Terceira fase

Segundo o MPMG, as fiscalizações da Operação Mata Atlântica Viva concentram-se em municípios da região Norte que têm apresentado altas taxas de desmatamento do bioma, já seriamente ameaçado, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE e da Fundação SOS Mata Atlântica.

Na primeira fase da operação, realizada em setembro de 2018, foram fiscalizadas 70 propriedades rurais nos municípios de Águas Vermelhas, Curral de Dentro, Cachoeira de Pajeú, Medina e Santa Cruz de Salinas. Constatou-se o desmatamento irregular de 1.269,786 hectares de remanescentes da Mata Atlântica. Foram lavrados 48 autos de infração ambiental, com a imposição de mais de R$ 5 milhões em multas.

A segunda fase ocorreu em dezembro de 2018, nos municípios de Medina, Águas Vermelhas, Jequitinhonha e Pedra Azul, onde se constatou o desmatamento de 921,91 hectares de Mata Atlântica. Foram lavrados 44 autos de infração ambiental e aplicados cerca de R$ 7,6 milhões em multas.

Mata Atlântica

A Mata Atlântica é uma das florestas mais ricas em diversidade de espécies do planeta. O bioma abrange uma área de cerca de 15% do total do território brasileiro, que inclui 17 estados, dos quais 14 são costeiros. Nesses locais vivem aproximadamente 145 milhões de pessoas, que dependem das múltiplas funções ambientais da Mata Atlântica.

Apesar disso, continuam ocorrendo desmatamentos em toda a sua extensão. No Brasil, restam aproximadamente 10% de remanescentes desse tipo de floresta.

(Com MPMG)