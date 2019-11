O Ministério Público e a Polícia Civil deflagraram, na manhã desta sexta-feira (22), uma operação contra desvios de R$ 4 milhões e 300 mil em recursos públicos em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura e em empresas e casas de políticos, servidores e empresários nessa cidade e em outros três municípios.

De acordo com o MP, a organização criminosa composta por esses agentes fraudou licitações e cometeu peculato (abuso de confiança pública), desviando recursos públicos mediante pagamentos por serviços não-prestados no setor de locação de máquinas pesadas. O prejuízo aos cofres municipais é da ordem de cerca de R$ 4 milhões e 300 mil.

Além de empresas e residências em Ribeirão das Neves, a operação apreendeu itens, como computadores, em Belo Horizonte, Ibirité, na Grande BH, Sete Lagoas, na região Central, e Justinópolis - distrito de Ribeirão.

A Prefeitura de Ribeirão das Neves também foi alvo de buscas. A sede foi revistada após autorização dada pela Justiça. A decisão judicial também permitiu ordens de bloqueio de valores no montante desviado.

Operação

A operação foi executada por três promotores de Justiça, três delegados de Polícia Civil, 64 investigadores de Polícia Civil e 16 policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), de BH.

Os 22 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão das Neves. A ação é chamada de Oitavo Círculo, em referência a "A

Divina Comédia", obra do escritor italiano Dante Alighieri, em que o inferno é descrito como um local formado por nove círculos concêntricos.

"No oitavo círculo do inferno estariam os fraudadores e corruptos, submergidos em um lago de espesso piche fervente; os que tentassem ficar com a cabeça acima do caldo seriam torturados por demônios, que os dilacerariam. Segundo o escritor, em vida os corruptos tiraram proveito da confiança que a sociedade depositava neles; no inferno estão submersos em caldos, pois suas negociações eram feitas às escondidas", afirma a explicação dada pelo Ministério Público.