Dezessete pessoas foram presas na operação "Fúria da Noite" desencadeada na manhã desta segunda-feira (18) pelas polícias Militar e Civil contra o tráfico de drogas em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dez aparelhos celulares e R$ 2.500 em dinheiro também foram encontrados com o grupo.

Na ação, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão temporária. Entre os detidos estão dez mulheres e outros sete integrantes de uma organização criminosa já estavam no sistema no Sistema Prisional.

As investigações apontaram que o grupo atuava, principalmente, no bairro Machado. Um dos suspeitos coordenava toda a ação de dentro do presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

De acordo com o delegado do 2º Departamento de Polícia Civil em Contagem, Rodrigo Bustamante, a operação foi deflagrada devido ao alto número de homicídios associados a disputas por pontos de drogas. “O saldo foi altamente positivo com a retirada destes criminosos de circulação, além dos outros que já se encontravam no Sistema Prisional. Desarticulamos esta organização criminosa. Mais uma operação exitosa da Polícia Civil, desta vez com a parceria da Polícia Militar”, explicou.