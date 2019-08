Duas mulheres e 14 homens foram presos na manhã desta quarta-feira (28), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por suspeita de participação no tráfico de drogas. Na operação, chamada de Overdose, também foram apreendidos uma arma de fogo, um carregador de pistola, munições, drogas, 16 veículos, 38 celulares, balanças de precisão, grande quantia em dinheiro e diversos equipamentos de informática.

Mais de 160 policiais, entre civis e militares, atuaram na execução de 31 mandados de busca e apreensão e 27 de prisão, todos direcionados a integrantes de organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na região. O principal foco sobre a região leste de Uberlândia, especialmente o bairro Dom Eliseu.

“A organização criminosa que estava atuando no tráfico de cocaína e crack, nessa região, estava se ramificando para outras cidades. Em razão disso, há aproximadamente sete meses, a Polícia Civil iniciou um trabalho de investigação, apoiado em ocorrências registradas pela PM, visando a proteção do cidadão do Triângulo Mineiro”, ressaltou o Chefe do Departamento de Polícia Civil em Uberlândia, delegado Marcos Tadeu Brandão.

