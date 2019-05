A Polícia Civil cumpre, na manhã desta terça-feira (28), mandados de prisão contra suspeitos de homicídios em Minas Gerais, no Distrito Federal e em outros 20 estados. Trata-se da operação Cronos II, delagrada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil com o intuito de cumprir mandados de prisão contra autores de feminicídios e homicídios tentados e consumados no país.

O monitoramento da operação é realizado no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília.

Na capital mineira, a polícia compareceu à residência de um investigado no bairro Jardim Alvorada, na região da Pampulha. A ação é um desdobramento da primeira fase da Operação Cronos que, em agosto de 2018, prendeu cerca de mil pessoas. Na ocasião, dentre os presos, haviam criminosos com prática de feminicídio, homicídio, crimes relacionados a Lei Maria da Penha e também por crimes diversos.

De acordo com a Polícia Civil, o nome da operação, Cronos, é uma referência ao corte do tempo de vida da vítima, reduzido pelo autor do crime.

Aguarde mais informações.