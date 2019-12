Nesta sexta-feira (6), 13 flanelinhas foram autuados por exercício irregular da atividade em via pública durante operação da Guarda Municipal em Belo Horizonte. As ações para combater o furto a pedestres foram realizadas primeiramente na região hospitalar.

Já as rondas preventivas nos pontos de ônibus do hipercentro, que contam com o apoio das equipes da operação Viagem Segura, bem como a presença nas praças de maior concentração de pessoas, que está a cargo do efetivo da operação Sentinela, se estendem até a noite.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, a segurança está reforçada neste período que antecede o Natal em função do grande volume de pessoas nas ruas por causa das compras de fim de ano.

