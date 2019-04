Minas é um dos alvos de uma operação nacional, deflagrada nesta quarta-feira (24) pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (Concpc) com o apoio das polícias estaduais, que busca cumprir mandados de prisão contra foragidos da Justiça que cometeram crimes violentos de roubos, homicídios e estupros. Pelo menos 168 pessoas já foram presas no Estado. Também há mandados de busca e apreensão.



A PC 27, nome em referência à participação dos 26 estados e do Distrito Federal, conta com o trabalho de cerca de 4,5 mil policiais. A ação segue durante toda esta quarta. Isso significa que mais prisões devem ocorrer até o fim do dia.



Só no Estado mineiro, de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, foram cumpridos mandados nos 20 departamentos da instituição em todas as regiões. Também há documentos para busca e apreensão, mas a polícia ainda não tem dados consolidados sobre a quantidade deles.



O balanço final das prisões, buscas e apreensões será divulgado no fim desta quarta-feira.