A Polícia Militar prendeu 160 pessoas, aprendeu diversos materiais e recuperou veículos em operação de combate ao tráfego nas rodovias do Estado, entre quarta-feira (2) e domingo (6), em razão do feriado de Corpus Christi. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (8).

De acordo com a corporação, a operação, chamada Canes Pacem Viarum, foi integrada entre a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Rondas Ostensivas Com Cães (Rocca) e Comando de Policiamento Especializado (CPE), com atuações em 42 pontos de Minas. Todas as 18 companhias da PM foram empenhadas.

Além das prisões, houve a apreensão de 15 adolescentes. Trinta e nove armas de fogo e 3.209 munições - 3 mil de projéteis de alto poder explosivo, calibre .556 - foram recolhidas. Também foram recuperados 12 veículos furtados ou roubados e R$ 14.931 em dinheiro.

Com relação à apreensão de drogas, foram tiradas de circulação 325 quilos de maconha, 4,5 quilos de cocaína, 15,5 quilos de crack e 460 pedras da mesma substância.

