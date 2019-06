Suspeitos de crimes violentos, assaltos a motoristas de aplicativos, tráfico de drogas e atos de violência doméstica. Este é o perfil das 53 pessoas presas pela Polícia Militar durante a operação "Alferes Tiradentes", deflagrada nesta quinta-feira (6) em todos os 853 municípios de Minas Gerais.

Além das prisões, a força-tarefa apreendeu 12 armas, sendo duas submetralhadoras, 26 barras de maconha e pinos de cocaína.

Para o comandante-geral da corporação, coronel Giovanne Gomes Silva, a operação visa aumentar a sensação de segurança da população. Para isto, 12 mil militares estão empenhados em 4 mil viaturas no Estado. Os trabalhos seguem até às 6h desta sexta-feira (7).

“Uma vida que deixou de ser ceifada já vale toda esta operação. Estamos trabalhando muito oferecendo à sociedade através da ostensividade do policiamente o bem-estar e a sensação de segurança”, afirmou.

Aniversário

A operação "Alferes Tiradentes" ocorre em homenagem aos 244 anos da Polícia Militar. Em Belo Horizonte, um dos pontos de destaque do trabalho ocorreu no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul. Lá, um menor de 17 anos, suspeito de integrar o tráfico de drogas, foi apreendido com uma arma. Entorpecentes e outros revólveres foram apreendidos em outros pontos do aglomerado.

Outra ocorrência de destaque na capital mineira durante a operação, conforme a PM, foi a prisão de um homem suspeito de agredir a companheira no bairro Alípio de Melo, na região Noroeste. Ele tinha mandado de prisão em aberto e uma arma foi apreendida.