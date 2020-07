A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nesta terça-feira (14), quatro mandados de prisão contra suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em praticar estelionado contra instituições financeiras no Triângulo Mineiro e na região Central do estado.

Os mandados foram cumpridos em Belo Horizonte, além de Contagem, Ribeirão das Neves e Ibirité, na Região Metropolitana da capital.

A ação faz parte da segunda fase da operação "Stellio", desencadeada pela corporação, e que tem o intuito de reprimir a atuação dessa organização criminosa, que praticava os golpes por meios inormatizados.

O delegado Marcos Tadeu de Brito Brandão, chefe do 9º Departamento de Polícia Civil em Uberlândia revelou que os levantamentos apontam para um prejuízo superior a R$ 500 mil aos bancos.

“A investigação teve início quando descobrimos uma estratégia desenvolvida pelos suspeitos no sentido de burlar a segurança de instituições bancárias, fazer e aprovar cartões de crédito, que eram utilizados inclusive via grupos de mensagens para a prática de ilícitos”, revela.

A PCMG afirmou que até o momento, 11 pessoas serão indiciadas, foram aprendidos bens de luxo e bloqueados valores em contas dos investigados

Ainda de acordo com a corporação, os trabalhos investigativos começaram com a prisão em flagrante de um homem, de 27 anos, em Uberlândia, no último dia 26 de junho. Após acionamento da vítima, policiais militares localizaram o suspeito em um flat na região central da cidade. No local, o investigado ostentava uma vida luxuosa com os proveitos dos crimes praticados.

Além dos mandados de prisão, nas duas fase da operação foram apreendidos vários equipamentos e softwares de informática, diversos bens de alto valor, dentre eles carros de luxo, além de bloqueados valores que estavam em contas correntes dos investigados.

A fraude

O delegado também deu alguns detalhes da forma em que a organização criminosa agia para praticar os golpes.

“Foi montado um grupo de mensagens no qual eles trocavam informações sobre as potenciais vítimas. Com programas apropriados, eles falsificavam documentos públicos e, posteriormente, utilizavam a documentação para conseguirem crédito junto às instituições financeiras. Em posse dos cartões de crédito, eles os utilizavam para fazer compras até estourarem o limite. Depois também usavam o cartão para clonagem de outros cartões”, explicou.