Cinquenta e cinco mandados de prisão e de busca e apreensão serão cumpridos, nesta terça-feira (19), pela Polícia Civil de Minas Gerais em cinco cidades do Estado e municípios de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. De acordo com a corporação, a movimentação é parte da primeira fase da maior operação policial contra um grupo criminoso em Minas Gerais. A operação foi iniciada em junho do ano passado.

Nesta manhã, a PC desloca oito presos da Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH, para o Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), localizado na Pampulha, na capital. Os detentos teriam envolvimento com uma facção criminosa de São Paulo. Um grande esquema de segurança está montado na região para o transporte dos presos.

Logo mais, às 10h, o delegado Marcus Vinicius Lobo Vieira Leite, responsável pela operação, dará detalhes sobre a ação da Polícia Civil em coletiva de imprensa.