A Polícia Militar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, apreendeu mais de uma tonelada de maconha nesta segunda-feira (10). Sete pessoas também foram presas na ação.

O flagrante aconteceu na BR-365, na altura do bairro Tocantins, durante a Operação "Adsumus", feita pelo do serviço de Inteligência da PM.

Por volta das 10h, os policiais receberam informações sobre as atividades do grupo na zona rural próximo à saída para a cidade de Prata. Com o apoio das polícias Rodoviária Federal (PRF) e Estadual (PMR) e da aeronave Pegasus, os militares se deslocaram até o local indicado e abordaram os suspeitos em cinco veículos. Assista:

A droga, 1,3 tonelada, estava sendo transportada por uma caminhonete que era escoltada por outros quatro veículos. Sete pessoas foram presas.

O material apreendido e os presos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.

A suspeita é que a droga seja do Mato Grosso do Sul e o destino eram as cidades do Triângulo Mineiro.