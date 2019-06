A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (6) uma megaoperação de combate ao tráfico interestadual de drogas. Até o momento, conforme a corporação, aproximadamente 1,5 tonelada de maconha foi apreendida. Além disso, os policiais recuperaram uma carga de medicamentos roubada.

A ação, batida de Barões, acontece em Belo Horizonte e em cidades da Região Metropolitana. Para desarticular o grupo criminoso, a Justiça expediu cinco mandados de prisão preventiva e outros seis de busca e apreensão. As ordens foram emitidas pela 3ª Vara de Tóxicos de BH.

Durante as investigações, duas pessoas já haviam sido detidas. As outras cinco estão sendo procuradas pelos policiais do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público também participam da ação.

Além de Minas, a ação também ocorre simultaneamente no Mato Grosso do Sul (MS).

Crime

De acordo com as investigações, o esquema de tráfico interestadual de drogas ocorria desde o MS até Belo Horizonte, onde os entorpecentes eram distribuídos, especialmente em Venda Nova. O líder do grupo seria proprietário de duas drogarias localizadas na região.