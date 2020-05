Um bar foi interditado após uma operação de fiscalização no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte, na noite de sexta-feira (15).

De acordo com a Subsecretaria de Fiscalização da Prefeitura de BH, o estabelecimento, localizado na avenida Ressaca, era alvo de reclamações e estava funcionando descumprindo o decreto municipal 17.328.

Ainda segundo a prefeitura, no momento da ação fiscal haviam pessoas consumindo produtos dentro do bar.

Até o momento, a Guarda Municipal já recolheu 51 alvarás de funcionamento e a Subsecretaria de Fiscalização interditou 9 estabelecimentos. Nenhum estabelecimento foi multado.

Conforme a subsecretaria, o descumprimento das regras do decreto pode resultar no recolhimento do Alvará de Localização e Funcionamento (ALF) do estabelecimento.

Se o mesmo insistir, a prefeitura pode interditar o estabelecimento.

