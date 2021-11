O esquema especial de operação de trânsito montado pela BHTrans, neste domingo (21), para o atendimento aos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 2021, foi encerrado às 19h, horário previsto para o término das provas.

Segundo a empresa que gerencia o trânsito na capital, no início da tarde houve pequenos congestionamentos em pontos que concentraram maior volume de pessoas, e, consequentemente, maior impacto no sistema viário, como na entrada do campus da PUC, no bairro Coração Eucarístico, na região Noroeste, e também do campus da Uni BH, no bairro Buritis, na região Oeste.

As áreas reservadas para o embarque e desembarque foram mantidas até às 19h, apesar de a saída de candidatos ser mais pulverizada. E, de forma geral, na cidade, agentes da Unidade Integrada de Trânsito, BHTrans, GM e PMMG fizeram o monitoramento das áreas de maior movimento para garantir a fluidez do trânsito e a segurança na travessia de pedestres, além do respeito à sinalização estabelecida para o local.

O transporte coletivo recebeu reforço com viagens extras nas linhas de ônibus que atendem aos locais de provas, nas faixas horárias que antecederam às provas (9h às 12h) e também na saída dos candidatos, até às 19h, conforme compromisso do SETRA-BH.

O mesmo esquema deverá funcionar para o próximo domingo (28), quando as intervenções de trânsito serão feitas nos locais com maior impacto no sistema viário. Serão implantadas reservas de áreas no dia anterior ao exame para garantir o embarque e desembarque dos estudantes nos locais de provas.

A Polícia Militar informou que não houve registro de ocorrências envolvendo a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo.

