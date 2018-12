A operação "Armageddon", que faz alusão, segundo a Polícia Militar, à "batalha final entre as forças do Bem e do Mal", realizada no Morro do Papagaio nesta sexta-feira (28), terminou com a apreensão de uma pistola semi-atuomática Taurus calibre .380, oito cartuchos de munição calibre 38, um carregador e uma sacola cheia de pinos de cocaína vazios. Ninguém foi preso.

Segundo o tenente Ronald Henrique, do 22º Batalhão, os militares receberam a informação de que um terreno baldio estava sendo utilizado por traficantes para esconder drogas e armas. Foi montada a operação como estratégia para combater o tráfico de drogas, homicídios e roubos. Esta seria a última grande operação desencadeada pelo batalhão em 2018.

Para a ação foram deslocadas oito equipes do Tático Móvel do 22° Batalhão, do Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (Gepar), além de duas guarnições das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) e o apoio das Rondas Ostensivas Com Cães (Rocca).

Os militares bloquearam as principais vias de acesso do aglomerado e realizaram abordagens durante toda a manhã. A ideia era cumprir oito mandados de prisão e busca e apreensão à residências.

